Akçaabat'ta ayak tenisi turnuvası

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce düzenlenen "Ayak tenisi turnuvası" Yaylacık Mahallesi sahil kısmında bulunan Belediyeye ait futbol sahasında başladı.

Turnuva nedeniyle düzenlenen etkinliğe, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran, Akçaabat Belediyesi Daire Amirleri, Spor sever vatandaşlar ve Sporcular katıldı.

Burada bir konuşma yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim "Bu güzel organizasyonda Akçaabat'ımıza müjdeli haberi vererek konuşmama başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta hem bir toplantı için hem de İlçemizle ilgili projeleri takip etmek için Ankara'ya gittik. Gençlik ve Spor Bakanımıza, imar planına işlediğimiz, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi ile ilgili dosyayı ve Darıca Mahallemizde yapılması planlanan 10 bin kişi kapasiteli stadyum için hazırladığımız dosyaları sunduk. Bakanlığımızdaki görüşmeler neticesinde bahsettiğimiz Kapalı Yüzme Havuzunu ve Gençlik Merkezini yakın zamanda Akçaabat'ımıza kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Pandemiden dolayı planladığımız etkinliklerimizin bir çoğunu iptal etmek durumunda kaldık. Fakat vatandaşlarımızın sanattan ve spordan mahrum kalmamaları için açık havada spor ve sanat faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde açık havada tiyatro günlerini ve sonrasında 7. Resim Çalıştayımızı düzenledik. Bugün burada yine sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Belediyemiz spor işleri Müdürlüğünce organize edilen Ayak Tenisi Turnuvamıza toplamda 22 takım 66 sporcu katıldı. Maçlar eleme usulüyle yapılacak ve Cuma günü inşallah finali yapacağız" dedi.

Spor faaliyetlerini sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında sürdürdüklerini ifade eden Ekim, "Bunun yanında spor faaliyetlerimizi sosyal mesafe maske ve hijyen kuralları kapsamında sürdürüyoruz. Bu kapsamda Söğütlü Mahallesi sahil kısmında bulunan Sebat Sporun sahasında haftada üç gün üçer seans halinde pilates kursumuz devam ediyor. Yine "Sporla İç İçe Yaşam" projesi kapsamında burada bulunan sahamızda hafta içi her gün sabah 06: 00 - 10: 00 saatleri arasında spor eğitmeni eşliğinde vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağıyoruz. Pandemi sürecinde de olsa sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları içerisinde yapılabilen bütün sanatsal, kültürel ve spor faaliyetlerini düzenlemeye gayret edeceğiz. Vatandaşlarımızı sanattan ve spordan mahrum bırakmamak adına, Kültür Sanat Turizm ve Spor Şehri Akçaabat'ımızın adına yakışır etkinliklere imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TRABZON