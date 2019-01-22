Son Dakika Haberleri: Akçaabat'ta Kadınlar Pazarı Yenileniyor

Akçaabat'ta Kadınlar Pazarı Yenileniyor

1 saat önce

Akçaabat Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında kadınlar pazarında inşaat çalışmaları başlatıldı.

Akçaabat'ta Kadınlar Pazarı Yenileniyor, System.String[]
Akçaabat Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında kadınlar pazarında inşaat çalışmaları başlatıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yöre halkı için geleneksel hale gelen salı pazarı alışverişinde, vatandaşların pazar içerisinde daha çok vakit geçirmelerini sağlamak için yeni düzenleme çalışmaları yapılarak pazar yeri büyütülüp, içerisi yeniden düzenlenecek. Yapılan bu çalışmalar sonucunda pazar yeri daha modern hale getirilecek.

Salı pazarını ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, pazarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yenilenme çalışmaları devam eden pazarla ilgili vatandaşların görüşlerini de dikkatle dinleyen Başkan Türkmen, "Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde insan odaklı hizmet üretmeye gayret ederek hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Salı pazarındaki esnaf ve vatandaşlar ise, pazar yerinde yapılan yenileme çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

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