Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi

Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
04.01.2026 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye geçiş yapmakta olan bir kamyonda 52 uzun namlulu silah ve 41 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan kamyonun yakıt deposunda 52 uzun namlulu silah ele geçirildi.

KAMYONDAN 52 ADET UZUN NAMLULU SİLAH ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan A.B.'nin kullandığı kamyonu incelerken şüpheli yoğunluk tespit etti. Kamyonun yakıt deposunu açan ekipler, 52 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 adet şarjör ele geçirdi.

Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Akçakale, Güvenlik, Türkiye, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika

’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar ''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
Görüntüler infial yaratmıştı İşte işkenceci abiye verilen ceza Görüntüler infial yaratmıştı! İşte işkenceci abiye verilen ceza
Türkiye’nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece
4 kardeşten 2’sinin babası başkası çıktı Bütün köy tek bir ismi işaret etti 4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti
Küçükçekmece’de 1 hafta önce taşındığı evde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti Küçükçekmece'de 1 hafta önce taşındığı evde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti
Q Yatırım Bankası’na operasyon: 9 gözaltı Q Yatırım Bankası'na operasyon: 9 gözaltı

23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 23:50:27. #7.11#
SON DAKİKA: Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.