Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan kamyonun yakıt deposunda 52 uzun namlulu silah ele geçirildi.

KAMYONDAN 52 ADET UZUN NAMLULU SİLAH ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan A.B.'nin kullandığı kamyonu incelerken şüpheli yoğunluk tespit etti. Kamyonun yakıt deposunu açan ekipler, 52 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 adet şarjör ele geçirdi.

Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.