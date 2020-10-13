Akçakale Kaymakamı Bayraktar basın mensuplarını kabul etti - Son Dakika

Akçakale Kaymakamı Bayraktar basın mensuplarını kabul etti

Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, basın mensuplarını kabul etti.

Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, basın mensuplarını kabul etti. Makamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Bayraktar, ilçe sorunları hakkında görüş alış verişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Bayraktar, ilçedeki çalışmaların koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam ettiğini söyledi. Halka hizmet konusunda devletin tüm kurumlarının üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirten Bayraktar, "Kısa süre önce göreve başladım ve düzenlediğimiz toplantılarda ilçede yürütülen çalışmalar hakkında kurum müdürlerimizden bilgi aldım. Halkın talepleri ve beklentileri hakkında da bilgiye sahibiz. İnşallah hep birlikte şirin ilçemize ve vatandaşlarımıza güzel hizmetler kazandıracağız." dedi. Basın mensuplar da Kaymakam Bayraktar'a yeni görevinde başarı diledi.

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