Akçakale kırsalındaki yol çalışmaları - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kırsaldaki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Akçakale Belediyesinin kış öncesi kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Yalçınkaya'nın talimatları ile son olarak kırsal Büyüktaş Mahallesi'nde 4 kilometrelik stabilize yol yapım çalışması başlattı.

Ekipler, aralıksız çalışmalarını sürdürürken Başkan Yalçınkaya, mahalleye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yalçınkaya'ya Mahalle Muhtarı Halil Engin eşlik etti.

Başkan Yalçınkaya, muhtar Engin'den yapılan çalışmalar ve mahallenin eksikleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Yalçınkaya, burada yaptığı açıklamada, Büyüktaş Mahallesi'nin Akçakale'nin büyük sayılı yerleşimlerinden olduğunu belirterek, "Buranın eksikleri var. Biz de eksikleri tespit ettik. Stabilize yol çalışmamız devam ediyor ve inşallah yakın zamanda tamamlayacağız. Köyün içinde de ciddi sıkıntılarımız var. Önümüzdeki günler içerisinde orayı toparlayacağız. Bizim hedefimiz, durmaksızın çalışmak, kaynak yaratıp bu ilçeyi, köyü ve mahallesiyle beraber yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bu hedefimize de adım adım ilerliyoruz. Allah'a şükür, çok iyi bir mesafe aldık." diye konuştu.