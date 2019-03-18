Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da Değirmenağzı 15 Temmuz Şehitler Parkı Açıldı

Akçakoca'da Değirmenağzı 15 Temmuz Şehitler Parkı Açıldı

29 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Değirmenağzı 15 Temmuz Şehitler Parkı açıldı.

Akçakoca'da Değirmenağzı 15 Temmuz Şehitler Parkı Açıldı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Değirmenağzı 15 Temmuz Şehitler Parkı açıldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçe halkının tüm hizmetleri hak ettiğini söyledi.

Milletin desteğiyle önemli işler başardıklarını anlatan Yemenici, "Çok önemli projeleri hayata geçirdik. Sevdiğimiz, doğup büyüdüğümüz bu topraklara daha fazlasını yapmak için bir kez daha yola çıktık. Beni bu yolda yalnız bırakmayın. Yola çıktık ve sizlere bir çok sözler verdik.Hepsini tamamladık ve hepsini hayata geçirdik." diye konuştu.

Akçakoca'ya yapılan projelerin toplam maliyetinin 200 milyon lirayı bulduğunu vurgulayan Yemenici, "Yaklaşık 200 milyon liralık yatırım yaptık. Bunun 180 milyonunu hibe olarak Akçakoca'ya kazandırdık. Akçakoca Belediyesinin kasasından para çıkmadı. Sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü de yatırımların hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Cüneyt Yemenici, Düzce, Akçakoca, Güncel
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