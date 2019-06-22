Akçakoca'da "Finduk Fest" hazırlıkları başladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gelecek hafta yapılacak olan ve "Finduk Fest" ismi verilen festivalin hazırlık çalışmaları başladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gelecek hafta yapılacak olan ve "Finduk Fest" ismi verilen festivalin hazırlık çalışmaları başladı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Düzce Marka Patent ve Tescil Kurumu Marka Danışmanı İbrahim Köksal, "Finduk Fest" adının markalaşması konusundaki belgeleri imzaladı.

Başkan Yanmaz, yaptığı açıklamada, Akçakoca'nın güzel bir festivale hazırlandığını söyledi.

Her şeyin detayına kadar planlandığını anlatan Yanmaz, şunları kaydetti:

"Düzce-Akçakoca Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivalinin marka değerini korumak ve bilinirliğini arttırmak adına oluşturulan 'Finduk Fest' logosunun tescil belgesiyle ilgili çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Düzce Marka Patent ve Tescil Kurumu Marka Danışmanı İbrahim Köksal ile birlikte festivali adının markalaşması konusunda imzalarımızı attık. Hayırlı olsun."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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