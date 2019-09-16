Son Dakika Haberleri: Akdağ'da yetişen kekikler her derde deva
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Akdağ'da yetişen kekikler her derde deva

1 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ve Gediz ilçelerine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, yaylalardan topladıkları kekikler ile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Akdağ'da yetişen kekikler her derde deva, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ve Gediz ilçelerine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, yaylalardan topladıkları kekikler ile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.


Vatandaşlar, 2 bin 120 rakımlı Akdağ yaylalarından topladıkları kekikleri 80-100 lira arasında satarak geçimlerini sağlıyorlar. Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaoğlu konuyla ilgili, "Akdağ'da doğal ortamında yetişen kekik, uzmanların yaptıkları araştırmalardan sonra bizlere verdiği net bilgilere göre mikrop öldürücü özelliği ile antiseptik, antimikrobik bir bitkidir. Ayrıca içeriğindeki maddelerle vücutta hücre koruma sistemlerini güçlendirmesiyle antioksidan, kanser oluşumunu engeller. Her türlü karın ağrısı ve gaz giderici özelliği için, atlarımızdan bugüne kekik suyu çıkartılır ve içilir. Kekik suyu romatizmal hastalıkları iyileştirmesiyle antiromatizmal, diyabet hastalığını engellemesiyle antidiyabetik ve vücuttaki kolestrol oranını ayarlamasıyla antikolestremik özellikler taşımaktadır. Bu özellikleri ile kekik, yaşlılığı geciktirmekte, tümör oluşumunu engellemekte, şeker hastalığına iyi gelmekte ve iyi gelmekte ve gıdaların bozulmasın doğal yolla engellemektedir" dedi.


Bilaloğlu, "Tüm bu şifaları sağlayan ve tamamen doğal ortamda yetişen kekik, Akdağ yaylalarından köylülerimiz tarafından toplanıp Şaphane ve çevre ilçe pazarlarında satılmaktadır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Şaphane, Kütahya, Akdağ, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
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