Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinden yaklaşık 158 kilometre açıkta 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Datça, Muğla, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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