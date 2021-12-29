Akdeniz'de 5,1'lik deprem meydana geldi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 91,70 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5,0 ölçerken derinliğini de 86 kilometre olarak belirledi.
26 Aralık günü ise önce 4,9'luk sarsıntı yaşanmış kısa süre sonra da merkez üssü yine Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti.
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