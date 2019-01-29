Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de Cami ve Okullar Bakımdan Geçiriliyor

Akdeniz'de Cami ve Okullar Bakımdan Geçiriliyor

1 saat önce

Mersin'in merkez Akdeniz İlçe Belediyesi'nin, okullara, cami, mescit ve Kur'an kurslarına yönelik temizlik ve bakım hizmetleri devam ediyor.

Akdeniz'de Cami ve Okullar Bakımdan Geçiriliyor, System.String[]
Mersin'in merkez Akdeniz İlçe Belediyesi'nin, okullara, cami, mescit ve Kur'an kurslarına yönelik temizlik ve bakım hizmetleri devam ediyor.

Bugüne dek onlarca okulun bakım, onarım ve yenileme işini yapan Fen işleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yenitaşkent Yusuf Bayık Ortaokulu ve İlkokuluna engelli rampası yaptı. Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu'nun da boya, bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, Şevket Sümer Mahallesi Hz. Ali Camisi'nin boya ve tadilat çalışmalarını da yerine getirdi. Bu çalışmalarla birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce de okul ve camilerde temizlik hizmeti veriliyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ilçe genelinde bulunan okullar, camiler, Kur'an kursları, türbe ve ziyaretlere yönelik tadilat, temizlik ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam edildiğinin altını çizdi. Vatandaşların ortak kullanım alanları olan ibadethane ve okulların hizmet ihtiyacını karşılayıp eksikliklerini giderdiklerini kaydeden Pamuk, "Akdeniz Belediyesi olarak, bugüne kadar toplam 60 camimizin baştan aşağıya bakımı, tadilatı ve temizliğini gerçekleştirdik. Ayrıca ilçemizde bulunan 105 caminin yanı sıra, Kur'an kursu ve mescitlerimizin de temizliği ve hijyen çalışmaları ekiplerimiz tarafından periyodik olarak yerine getiriliyor. Bunun yanı sıra, eğitim yuvası olan okullarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları da belirlenen program dahilinde yine sahadaki ekiplerimiz tarafından sunulmaktadır. İnsan odaklı hizmet anlayışımız gereği okullarımıza ve ibadethanelerimize yönelik her türlü desteğimiz kesintisiz şekilde sürecek" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Mersin, Akdeniz, Güncel
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