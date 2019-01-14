Akdeniz'de Fırtına Uyarısı
1 saat önce
MERSİN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, Akdeniz'de yarın sabah başlayacak ve iki gün boyunca etkili olacak fırtına uyarısı yaptı.
MERSİN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, Akdeniz
'de yarın sabah başlayacak ve iki gün boyunca etkili olacak fırtına uyarısı yaptı.
Denizlere ait meteorolojik uyarıda, Akdeniz'de rüzgarın yarın (15.01.2019 Salı) sabah saat 09.00 sıralarından itibaren güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşacak 7 ile 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, zaman zaman saatteki hızı 105 kilometreye kadar çıkacak 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın 17 Ocak 2019 Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen uyarıda, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:54 Kaynak: İHA
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