Akdeniz'deki İrini Operasyonu kapsamında Libya Deniz Kuvvetleri'ne eğitim verilecek - Son Dakika
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Akdeniz'deki İrini Operasyonu kapsamında Libya Deniz Kuvvetleri'ne eğitim verilecek

31.03.2022 16:25
Akdeniz'deki İrini Operasyonu kapsamında Libya Deniz Kuvvetleri'ne eğitim verilecek

İrini Operasyonu Komutanı Amiral Stefano Turchetto, Libya Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği'ni eğitmek için yeni bir planlama yaptıklarını ve Avrupa Birliği'nden (AB) onay beklediklerini bildirdi.

İrini Operasyonu Komutanı Amiral Stefano Turchetto, Libya Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği'ni eğitmek için yeni bir planlama yaptıklarını ve Avrupa Birliği'nden (AB) onay beklediklerini bildirdi.

İtalyan Nova ajansına konuşan Amiral Turchetto, İrini Operasyonu'nun Libya Deniz Kuvvetleri'nin ve Sahil Güvenliği'nin ihtiyaçlarını analiz ettiğini ve eğitim için geniş bir plan oluşturulduğunu söyledi.

Turchetto, "Bu plan, AB'ye üye ülkelere gönderildi ve onaylanması halinde Libya makamları ile paylaşılacak. Plan, orta ve uzun vadede, operasyon, bakım, lojistik ve eğitim gibi alanlarda Libya Deniz Kuvvetleri'nin ve Sahil Güvenliği'nin yeteneklerini geliştirecek." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Libya'daki petrol rezervleri meselesine de değinen Turchetto, ülkedeki petrol gelirlerinin Ulusal Petrol Şirketi'nin kontrolünde olmamasının ülkede istikrarsızlığa sebep olduğunu kaydetti.

Turchetto, "AB, Libya'daki yasadışı petrol ticaretinin engellenmesi konusunda bazı tedbirler üzerinde çalışıyor. Bu tür durumlar ülkedeki kırılgan ateşkesi tehlikeye atarak, silah ve insan kaçakçılığında artışa sebep olacaktır." dedi.

Amiral Turchetto, İrini Operasyonu'nun görev süresinin Mart 2023'te sona ereceğini ve bu yıl sonbaharda görevin stratejik açıdan gözden geçirileceğini sözlerine ekledi.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.

2292 No'lu BMGK kararıyla başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

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Avrupa Birliği, Akdeniz, Petrol, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz'deki İrini Operasyonu kapsamında Libya Deniz Kuvvetleri'ne eğitim verilecek - Son Dakika


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