Son Dakika Haberleri: Akdeniz İletişim'e İki Ödül

Akdeniz İletişim'e İki Ödül

7 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin iki filmi, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasında ödüle layık görüldü.

Akdeniz İletişim'e İki Ödül, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin iki filmi, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasında ödüle layık görüldü.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Yahya Ozan Çalışkan ve Ercan Akan, "Ayrımcılık" temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasına katıldı.

Yaklaşık 200 filmin değerlendirildiği yarışmanın finalinde Çalışkan'ın yönettiği "Gülizar" filmi birincilik, Akan'ın yönettiği "Afaf" filmi ise üçüncülük ödülü aldı.

İki filmin yapımcılığını da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Turan Kubulay üstlendi.

Çalışkan, Akan ve Kubulay kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:09 Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Sabancı Vakfı, Güncel
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