Akdeniz İletişim'e İki Ödül

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin iki filmi, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasında ödüle layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin iki filmi, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasında ödüle layık görüldü.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Yahya Ozan Çalışkan ve Ercan Akan, "Ayrımcılık" temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasına katıldı.



Yaklaşık 200 filmin değerlendirildiği yarışmanın finalinde Çalışkan'ın yönettiği "Gülizar" filmi birincilik, Akan'ın yönettiği "Afaf" filmi ise üçüncülük ödülü aldı.



İki filmin yapımcılığını da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Turan Kubulay üstlendi.



Çalışkan, Akan ve Kubulay kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Jennifer Lopez'in Makyajsız Fotoğrafına, Milyonlarca Beğeni Yağdı

Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz

Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız