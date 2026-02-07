Akdeniz Oyunları için Stratejik İş Birliği - Son Dakika
Akdeniz Oyunları için Stratejik İş Birliği

Akdeniz Oyunları için Stratejik İş Birliği
07.02.2026 15:33
ICMG ve Saran Media Group, 2034'e kadar sürecek bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) ile Saran Media Group arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Saran Media Group'un açıklamasında taraflar arasında, 2034'e kadar Akdeniz Oyunları ve Akdeniz Plaj Oyunları'nı kapsayan stratejik iş birliğine imza atıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Saran Media Group'un organizasyonların tüm yayın üretimi, prodüksiyon, teknik altyapı ve uluslararası yayın sinyalinin oluşturulmasından sorumlu prodüksiyon ortağı olacağı, aynı zamanda da ana ticari ortaklardan biri olarak konumlanacağı aktarıldı.

Alanında ilk olma özelliği taşıyan bu iş birliğiyle Akdeniz Oyunları'nın görünürlüğünün, sunum kalitesinin ve küresel erişiminin artırılmasının hedeflendiği bildirilen açıklamada, anlaşmanın inovasyon, güçlü hikaye anlatımı ve sürdürülebilir değer yaratma odağıyla sporcular, ev sahibi şehirler ve uluslararası izleyiciler için uzun vadeli fayda üretmeyi amaçladığı kaydedildi.

ICMG açısından bu ortaklığın Akdeniz Havzası ülkelerinde sporu, olimpik ruhu ve bu değerlerin temsil ettiği idealleri yaygınlaştırma misyonuyla örtüşen stratejik bir adım niteliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, Saran Media Group'un prodüksiyon ve yayın teknolojilerindeki uzmanlığı sayesinde Akdeniz Oyunları ve Akdeniz Plaj Oyunları'nın genel kalite standartlarının yükseltilmesi, görsel anlatım gücünün artırılması ve uluslararası platformlardaki görünürlüğünün güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, Saran Media Group'un anlaşmaya göre tüm branşlarda canlı televizyon, radyo ve dijital yayınlara esas teşkil eden uluslararası yayın sinyalinin üretimi, açılış ve kapanış törenleri dahil olmak üzere tüm çekim, prodüksiyon ve teknik yayın süreçlerini üstleneceği bildirildi.

Saran Media Group'un yalnızca bir yayın hizmet sağlayıcısı olmanın ötesine geçeceği ve Akdeniz Oyunları'nın büyümesine, kurumsal kimliğine ve uluslararası konumlanmasına uzun vadeli katkı sağlayan stratejik bir iş ortağı konumuna geleceği açıklamada ayrıca vurgulandı.

Kaynak: AA

