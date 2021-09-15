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Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar problemleri çözüme kavuşuyor - Son Dakika

Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar problemleri çözüme kavuşuyor

15.09.2021 11:10
Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar problemleri çözüme kavuşuyor, System.String[]

Kepez Belediyesi, Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar ve mülkiyetle ilgili üç önemli problemini çözüme kavuşturdu.

Kepez Belediyesi, Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar ve mülkiyetle ilgili üç önemli problemini çözüme kavuşturdu. Kat artışına yönelik imar planı tadilatı talebi karşılanan sanayi sitesindeki dükkanların ifraz problemi de çözüldü.

Son olarak Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin, Ünsal Mahallesi'ndeki 100 dönüm arazisinde 30 yıla yakın yaşanan gecekondu işgali problemi de ortadan kaldırıldı.İşgal probleminin çözümü, gecekondu sahiplerine ilgili kanunlar kapsamında yapılan arsa tahsisiyle gerçekleştirildi. Kooperatifin tapulu arazisini tahliye etmeleri amacıyla gecekondu sahiplerine, Ünsal Mahallesi'nde 30 dönümlük bir Hazine arazisi tahsis edilmişti. Bu araziye konutların yapılabilmesi amacıyla 1996'da bir yapı kooperatifi kurulmuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, göreve gelmeden 11 yıl önce kurulan bu kooperatifin imar ve mülkiyetle ilgili sorunlarını çözerek, konutların yapılmasını sağladı.

"Sanayiye yeni dükkanlar"

Kepez Belediyesi, Sanayi gelişim alanında kalan diğer gecekondu sahiplerine de meclis kararı ve ilgili kanunlar kapsamında arsa tahsisini yaptı. Böylelikle 10 yıla yakın süren çalışma neticesinde Akdeniz Sanayi Sitesi'nin gecekondu problemi, hem sanayi esnafını hem de gecekonducu vatandaşları mutlu edecek şekilde çözülmüş oldu. Yapılan imar ve mülkiyet çalışmaları sayesinde Akdeniz Sanayi Sitesi'ne yüzlerce yeni dükkan yapılabilecek.

"Dükkanların yapımı 2022'de"

Başkan Hakan Tütüncü de, gecekondu tahliye sorunu çözülen Sanayi gelişim alanında gelinen son durumu konuşmak amacıyla Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, gecekonduların tahliyesinde sona gelindiğini belirtti. Söz konusu alana 200'den fazla dükkan yapılacağını aktaran Mehmet Öztürk, yeni dükkanların yapımına da 2022 yılının ortalarında başlanılacağını söyledi.

"Tahliyeler başladı"

Başkan Tütüncü de, arsa tahsisini yaptıktan sonra gecekondu hak sahiplerine, evlerini boşaltmaları için ek süre verildiğini, bu sürenin dolmasından sonra sorunsuz şekilde gecekonduların tahliye edilmesine başlandığını söyledi. Tütüncü, "Sanayi sitesinin gecekondu probleminin çözümünü ötelemek, daha sonraya bırakmak, halının altına süpürmek gibi bir yola asla tenezzül etmedik. Sanayi arazisindeki gecekondu problemini çözmek 10 yılımızı aldı. Sanayinin tüm yollarının sıcak asfaltının yapılmasından yeni parklar kazandırılmasına, sosyal tesislerden imar sorunlarının çözümüne kadar birçok hizmet yaptık" ifadelerini kullandı.

"Sanayiye gelir "

Tütüncü, Sanayinin gecekondu problemini çözülmesini, devrim olarak nitelendirerek, "Mülkiyet problemini çözmemiz, Sanayi için müthiş bir devrim olmuştur. Bu devrimi Sanayi kooperatifi ile başardık. Sanayi esnafımıza, kooperatif üyelerimize çok ciddi bir gelir sağlamış olduk. Hesap edilemeyecek kadar yüksek meblağlara tekabül eden bir gelir sağlamış olduk. Sanayi alanlarına hep farklı baktık. Burada binlerce dükkan var. 10 binlerce insan çalışıyor. Yıl içerisinde yüz binlerce kişi, sanayi sitesine hizmet almaya geliyor. Bankacılıktan tornacılığa kadar sanayide her alanda hizmet var. Kocaman bir şehir olan sanayiye hizmet etmeye, sanayi esnafıyla gönül bağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA

Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar problemleri çözüme kavuşuyor
Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar problemleri çözüme kavuşuyor
Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar problemleri çözüme kavuşuyor
Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar problemleri çözüme kavuşuyor
Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar problemleri çözüme kavuşuyor
Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar problemleri çözüme kavuşuyor
Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar problemleri çözüme kavuşuyor

Gecekondu, Akdeniz, Kepez, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akdeniz Sanayi Sitesi'nin imar problemleri çözüme kavuşuyor - Son Dakika Ekonomi


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