Son Dakika Haberleri: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli yapıldı
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli yapıldı

6 saat önce

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir hastaya çift kol nakli ameliyatı yapıldığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli yapıldı, System.String[]

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir hastaya çift kol nakli ameliyatı yapıldığı bildirildi.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Şimşek'e çift kol nakli gerçekleştirildi.

Operasyon ve hastanın durumuyla ilgili detaylı bilginin düzenlenecek basın toplantısıyla paylaşılacağı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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