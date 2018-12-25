Son Dakika Haberleri: Akdoğan'dan Kurtuluş Günü Mesajı

Akdoğan'dan Kurtuluş Günü Mesajı

1 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Akdoğan'dan Kurtuluş Günü Mesajı, System.String[]
Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Akdoğan, yayımladığı mesajında, 97 yıl önce tek vücut, tek yürek olan ataları gibi yine bir ve birlikte olarak bu şehri, bu vatanı her hal ve şartta korumanın yegane hedefleri olduğunu belirtti.

Şahinbey'in, Karayılan'ın, Şehitkamil'in torunları olarak atalarına olan borçlarını, attıkları temeller üzerine sağlam bir gelecek inşa ederek ödemek zorunda olduklarını ifade eden Akdoğan, şunları kaydetti:

"Esir olmaktansa ölmeyi tercih eden 6 bin 317 Antepli, bu şehir için canlarından vazgeçerek kurtuluş meşalesini yakmışlardır. Gazi şehrimizin, Antep savunmasındaki örnek direnişi tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu yüce mücadelenin nişanesi olarak Antep'e Gazilik unvanı verilmiş, bir ulusun kahramanı olan ve aynı unvanın da sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, nüfusunu Gaziantep'e aldırarak, Anteplilerle hemşehri olarak, onları onure etmiştir. Gaziantep savunması eşine tarihte bir daha rastlanmayan bir destandır. Bir kentin bu şanlı savunması, yalnız Türklerin değil, bütün insanlık dünyasının hayret, takdir ve hürmetini kazanmıştır. Bu destansı mücadeleyi gençlerimizin de öğrenmesi çok önemlidir. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Bizler her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalıyız vevyaşatmalıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:03 Kaynak: AA

Abdullah Hacı, Nizip, Gaziantep, Güncel
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