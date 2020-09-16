Akhisar'da hareketli yaşam için pedal çevirdiler - Son Dakika

Akhisar'da hareketli yaşam için pedal çevirdiler

Akhisar Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisarlı bisikletlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Akhisar'da hareketli yaşam için pedal çevirdiler, System.String[]

Akhisar Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisarlı bisikletlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliğinin yürüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftası, Akhisar'da bisiklet turu etkinliğiyle başladı. Akhisar'da oluşturulan 1.7 kilometre uzunluğundaki geçici bisiklet yolu ile 2 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu olmak üzere toplamda 3.7 kilometrelik parkuru, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü Başkanı Alper Ayan ile çok sayıda bisikletli, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Sağlıklı yaşam ve temiz çevre için bisiklet kullanımının önemine değinen Başkan Besim Dutlulu, "Akhisar, Türkiye genelinde bisiklet kullanımının en yaygın olduğu ilçelerden bir tanesi. 7'den 70'e binlerce Akhisarlı, bisikleti yaşamlarının bir parçası haline getirmiş durumda. Biz de Akhisar Belediyesi olarak hareketliliğin artması, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün de Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle hazırladığımız etkinliklerimizin ilkini gerçekleştirdik. Gelişen teknoloji, iş hayatı gibi etkenler bizleri daha da az hareket eder hale getirdi. Bu kapsamda faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler hayata geçiriyoruz. Oluşturduğumuz 3.7 kilometrelik parkurumuzda ilk sürüşümüzü yaptık. Ben tüm vatandaşlarımıza bisiklet kullanmayı ve daha fazla hareket etmelerini tavsiye ediyorum" dedi. - MANİSA

Besim Dutlulu, Bisiklet, Akhisar, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar'da hareketli yaşam için pedal çevirdiler - Son Dakika

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