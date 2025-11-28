Akhisar'da Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
Akhisar'da Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

28.11.2025 21:29
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, yanındaki Mustafa Kocaman (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Seğirdim Mahallesi'nde meydana geldi. Alpay Güleşçi (23) idaresindeki otomobil, virajı alamayıp, karşı şeride geçerek Ali İhsan K. (61) yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

70 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan 70 yaşındaki Mustafa Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Güleşçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

