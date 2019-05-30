Akhisarlı ormancılar iftarda buluştu

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nün her yıl geleneksel hale gelen iftar yemeğinde İşletme Müdürlüğü çalışanları ve aileleri bir araya geldi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nün her yıl geleneksel hale gelen iftar yemeğinde İşletme Müdürlüğü çalışanları ve aileleri bir araya geldi.



İftar yemeğine İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, Bölge Müdür Yardımcısı Vekili Tacettin Coşkun, Şube Müdürleri Mehmet Saruhan, Gürsel Şentürk, Halit Isıyel, Fikret Hüryaşar, Hasan Girgin, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve çok sayıda çalışan personel aileleri ile birlikte katıldı.



Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü sosyal tesisleri içinde gerçekleşen iftar yemeğinde ilk olarak söz alan Akhisar Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun katılımlarından dolayı başta Bölge Müdürlük üst yönetimi olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.



İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, ormancılığın yazın köz üzerinde kışın karda çamurda yapılan zorlu bir meslek olduğunu ancak büyük bir uyum, birlik-beraberlik ve dayanışma içinde olunduğunda her türlüğü zorluğun üstesinden gelindiğini söyledi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün büyük bir aile olduğunu söyleyen Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, bu büyük ailenin bir parçası olan Akhisar Orman Müdürlüğüne bu güzel iftar yemeği organizasyonu için de teşekkür etti. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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