Akhisarspor, Burhan Eşer'le anlaştı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Osmanlıspor'dan Burhan Eşer'i kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:20 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Osmanlıspor'dan Burhan Eşer
'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Burhan Eşer'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Diyarbakıspor'da profesyonel olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Burhan Eşer, daha önce Gazişehir Gaziantep
, Gençlerbirliği
, Eskişehirspor
, Mersin İdmanyurdu
, Sivasspor
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Osmanlıspor'da forma giydi.
Kariyerinde 273 Süper Lig maçında 41 golü bulunan tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de ise 131 müsabakada 29 gol kaydetti.
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