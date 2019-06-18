Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Altıparmak dönemi
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Akhisarspor'da Altıparmak dönemi

35 dakika önce

ÜST üste 7 sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon küme düşen ve yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor'da, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.

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ÜST üste 7 sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon küme düşen ve yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor'da, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi. Başkan Hüseyin Eryüksel, dün Ankara'ya giderek son 2 sezonda 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e taşıyan Altıparmak'la el sıkıştı. Yeşil-siyahlılar deneyimli teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Başkan Eryüksel'le ortak hedeflerde olduklarını dile getiren teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Hedefimiz Akhisarspor'u şampiyon yaparak yeniden Süper Lig'e taşımak. Aynı hedeflerde olduğumuz için Akhisar'ı tercih ettim. Akhisarspor gerek seyircisi gerek kulüp yapısı olarak bu hedefi başaracak potansiyele sahip" dedi. Kadroda kalmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade eden Altıparmak, "Gitmek isteyenlerle yolumuzu ayıracağız. Önceliğimiz iç transfer" diye konuştu.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:17 Kaynak: DHA
Hüseyin Eryüksel, Ankara, Mehmet Altıparmak, Spor
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