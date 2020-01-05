Akhisarspor'dan transfer yasağı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor'dan transfer yasağı açıklaması - Son Dakika Spor

Akhisarspor'dan transfer yasağı açıklaması

6 saat önce

Türkiye Futbol Adamları Derneği Akhisar Şubesi'ni ziyaret eden yeşil-siyahlı yönetimde Asbaşkan Ali Kuloğlu, borçlu oldukları 4 eski yabancıdan yalnız 2017'de 7 maçta forma giyen Marvin Emnes'in 970 bin Euro alacağının FIFA ve CAS'ta onaylanarak kesinleştiğini söyledi.

Akhisarspor'dan transfer yasağı açıklaması, System.String[]

Türkiye Futbol Adamları Derneği Akhisar Şubesi'ni ziyaret eden yeşil-siyahlı yönetimde Asbaşkan Ali Kuloğlu, borçlu oldukları 4 eski yabancıdan yalnız 2017'de 7 maçta forma giyen Marvin Emnes'in 970 bin Euro alacağının FIFA ve CAS'ta onaylanarak kesinleştiğini söyledi. Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve kulüp müdürü Rıza Çakır'ın da katıldığı ziyarette kulübe gelen transfer yasağı hakkında açıklama yapan Kuloğlu, "Bizim FIFA ve CAS'ta onanmış olan cezamız Marvin Emnes olayında 1 milyon 170 bin Euro. Bunun 200 bin Euro'luk kısmı ödendi. Geri kalan kısmı da ödenecek" dedi.


Kuloğlu, Süper Lig ve 1'inci Lig gelirlerinin eşit olmadığını, bulundukları ligde yıllık gelirin 10 milyon TL'yi bulmadığını belirterek, "Aylık 3 milyon TL giderimiz var ama bu ay beklediğimiz para da var. Transfer yasağını bu kaynakla aşıp 2 takviye yapmak istiyoruz. FIFA'da görüşülen 4 dosyamızdan yalnız Emnes noktalandı. Grbic'in 650 bin Euro alacağı büyük ihtimalle aleyhimize sonuçlanmak üzere. Josue'nin şikayeti aslında eski kulübü Osmanlıspor'la ilgili ama fesih sürecinde Akhisarspor'a da tazminat davası açılmış. Yine Dany'nin 500 bin Euro talep ederek açtığı davayı kazanma şansının olmadığını düşünüyoruz. Elimizde oyuncunun o dönemki sakatlık ve ameliyat olmadığına dair rapor var. Kendisine biz de karşı alacak davası açtık. Eski oyuncularımızdan Gekas ve Eskişehirspor'dan da bizim 670 bin Euro alacağımız söz konusu" diye konuştu.


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Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:11 
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