Akhisarspor kaçana yandı

TFF 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından 3'te 3 hedefiyle çıktığı maçta evinde Beypiliç Boluspor'la 2 kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Akhisarspor, kaçan penaltıya yanıyor. Rakibi önünde 2-1 öndeyken henüz ikinci yarının başında Hadzic'le bir penaltıdan yararlanamayıp farkı artıramayan Akigo, 1 puana razı oldu. Boluspor'un 32 ve 83'üncü dakikalarda Bekir'le penaltıdan bulduğu gollere engel olamayan yeşil-siyahlılarda maç sonrası en çok 2 penaltıya sebep olan genç stoper Doğukan yıkıldı.

Sezon başında transfer yasağını açamayıp kadrosundaki 13 as futbolcuyu kaybeden Akhisarspor'da profesyonel kariyerinde 1'inci Lig'deki ikinci maçına çıkan 20 yaşındaki Doğukan, 2 penaltı yaptırıp kahroldu. Sakatlıklar ve koronavirüs testi pozitif çıktığı için oynayamayan futbolcularla ilk 11 oluşturmakta güçlük yaşayan, gençler dışında kadroda alternatifi olmayan Akhisar, buna rağmen son 5 maçtır hiç yenilmedi. Son mağlubiyetini 4 Ekim'de Samsunspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek alan Akigo, ardından çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.