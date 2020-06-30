Akhisarspor Teknik Direktörü Vural: Bizi artık kimse yenemez

TFF 1'inci Lig'de Cesar Grup Ümraniyespor galibiyetiyle son 4 maç öncesi ilk 2 yarışına az da olsa tutunup, Play-Off hattındaki yerini koruyan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural iddialı konuştu. Kulüpte kendisi, futbolculardan Burhan, Ergin ve Vrsajevic dahil 12 kişinin 19 Haziran'da yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktığı için iki maçtır sahadaki yerini alamayan tecrübeli teknik adam, "Altay maçını, yalnız bir gece önce koronavirüs testlerimizin pozitif çıkmasının moral bozukluğuyla kaybettik. Hiçbir semptom göstermeyip sonraki 3 testte negatif çıkmamıza rağmen Ümraniye önünde de sahadaki yerimizi alamadık. Ancak maç boyunca gol kaçırma yarışına giren takımımız yine de kazanmayı başardı. Biz çok güçlü bir takımız ve nasıl olursa olsun Süper Lig'e çıkacağız. Bizi artık kimse yenemez" dedi.

Futbol Federasyonu'nun kendileriyle ilgili vereceği kararı beklediklerini söyleyen Yılmaz Vural, "Sonraki testlerimiz negatif çıktı. Kulüp olarak başvurumuza rağmen TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde talimat değişikliği olmadı. Sağlık Bakanlığı, yani devletimiz bize üst üste 3 test uyguladı ve koronavirüs taşımadığımız bu testlerde kanıtlanınca 81 milyon vatandaşın arasına dönmemize izin verdi. Ancak TFF; devlet 81 milyonun arasına karışmamıza onay verirken bizi sahada 11 futbolcunun içine sokmadı" diye konuştu. Kendi hesaplarına göre 2 Temmuz Perşembe günü oynanacak İstanbulspor deplasmanında diğer 3 futbolcusuyla birlikte sahada olmaları gerektiğini söyleyen Vural, "Biz pozitif çıkan testi 19 Haziran'da olduk ve 2 Temmuz'da TFF'nin belirlediği 14 gün doluyor. Yine de karar TFF'nin olacak. Biz kafileyle gidip bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.