Son Dakika Haberleri: Akhisarspor, Yılmaz Vural ile Anlaşamadı

Akhisarspor, Yılmaz Vural ile Anlaşamadı

37 dakika önce

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamadı.

Akhisarspor, Yılmaz Vural ile Anlaşamadı, System.String[]
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamadı.

Spor Toto Süper Lig'de 7. sezonunu sıkıntılı geçiren Ege temsilcisi Akhisarspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Ligin ilk 5 haftasında Safet Susic ile sahaya çıkan Akhisarspor ardından 1 maçta yardımcı antrenör Cem Kavçak ile mücadele etti. 7'inci haftadan itibaren Cihat Arslan takımın başına geçerken, kötü sonuçların ardından yönetim, Sivasspor mağlubiyetinin ardından Arslan ile yollarını ayırdı.

Akhisarspor yönetimi Ankaragücü maçı ardından Teknik Direktör arayışlarına hız verdi ve ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüştü. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alamayan yeşil-siyahlılar ardından Yılmaz Vural ile masaya oturdu. Ancak anlaşma sağlanamayınca Akhisarspor yönetimi diğer teknik direktör adayları ile görüşmeye başladı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:47 Kaynak: İHA

Ege, Yılmaz Vural, Spor
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