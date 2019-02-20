Akhisarspor, Yılmaz Vural ile Anlaşamadı
37 dakika önce
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamadı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural
ile anlaşma sağlayamadı.
Spor Toto Süper Lig'de 7. sezonunu sıkıntılı geçiren Ege
temsilcisi Akhisarspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Ligin ilk 5 haftasında Safet Susic ile sahaya çıkan Akhisarspor ardından 1 maçta yardımcı antrenör Cem Kavçak ile mücadele etti. 7'inci haftadan itibaren Cihat Arslan
takımın başına geçerken, kötü sonuçların ardından yönetim, Sivasspor
mağlubiyetinin ardından Arslan ile yollarını ayırdı.
Akhisarspor yönetimi Ankaragücü
maçı ardından Teknik Direktör arayışlarına hız verdi ve ilk olarak İbrahim Üzülmez
ile görüştü. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alamayan yeşil-siyahlılar ardından Yılmaz Vural ile masaya oturdu. Ancak anlaşma sağlanamayınca Akhisarspor yönetimi diğer teknik direktör adayları ile görüşmeye başladı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:47 Kaynak: İHA
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