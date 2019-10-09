Son Dakika Haberleri: AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur'dan AA'ya ziyaret
Son Dakika Güncel AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur'dan AA'ya ziyaret

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur'dan AA'ya ziyaret

54 dakika önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur'dan AA'ya ziyaret, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Uğur, beraberinde AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan ile AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Uğur, AKİB'in çalışmaları hakkında Firik'e bilgi verdi.

Bölge Müdürü Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hayri Uğur, Akdeniz, Firik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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