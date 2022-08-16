Xiaomi kullanıcıları dikkat! Bazı telefonlarda güvenlik açığı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi kullanıcıları dikkat! Bazı telefonlarda güvenlik açığı çıktı

16.08.2022 13:56
Xiaomi kullanıcıları dikkat! Bazı telefonlarda güvenlik açığı çıktı

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni bir güvenlik açığı tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar mobil ödeme yönteminde açık olduğunu keşfetti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, pek çok cihazı etkileyen güvenlik açığıyla karşı karşıya. Son zamanlarda önemli modelleri ile dikkat çeken şirketin mobil ödemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Bu güvenlik açığı kullanıcıların paralarına mal olabilir. İşte detaylar!

CPR siber güvenlik uzmanları bazı Xiaomi telefonlarında güvenlik açığı buldu

Mobil ödeme, günümüzde oldukça yaygın bir ödeme şekli. Kolaylık sağlaması bakımından çeşitli belirsizliği ve şüpheyi bir kenara bırakarak günlük olarak mobil ödeme gerçekleştiriyoruz. Ancak Check Point Research'ten (CPR) siber güvenlik uzmanları, bazı Xiaomi telefonlarında güvenlik açığı buldu.

Xiaomi kullanıcıları dikkat! Bazı telefonlarda güvenlik açığı çıktı

Uzmanlar, cihazların mobil ödeme mekanizmasında, tehdit aktörlerinin sahte ödemeleri imzalamak ve kullanıcıların parasını çalmak için bu açığı kullanıyor. Check Point Güvenlik Araştırmacısı Slava Makkaveev, konuyla ilgili açıklama yaptı. "Ödeme paketlerinin sahteciliğine veya ödeme sisteminin doğrudan devre dışı bırakılmasına, ayrıcalığı olmayan bir Android uygulamasından izin verebilecek bir dizi güvenlik açığı keşfettik." dedi.

Xiaomi Mix Fold 2'ye ilgi büyük! 5 dakikada büyük başarı

CPR'nin raporuna göre açık, şifreler ve güvenlik anahtarları gibi hassas bilgileri depolayan Xiaomi'nin Güvenilir Ortamı'nda ortaya çıktı. Bu açığa göre kullanıcıların parasını almanın iki yolu var. Bunlardan biri kötü amaçlı yazılım yüklemelerini sağlamak veya direkt cihazın kendisini incelemek.

İlk saldırı türü, bir kullanıcının yüklediği kötü amaçlı bir Android uygulamasından gelir. Bu durumda, uygulama anahtarları alıp parayı çalmak için sahte bir ödeme paketi gönderir. İkinci saldırı yöntemi ise cihazın saldırgan tarafından fiziksel olarak ele geçirilmesini içeriyor. Fiziksel olarak ele geçirmesi mümkün değilse, cihazı rootlayabilir. Bunun yanı sıra güven ortamını düşürebilir. Ardından uygulama olmadan sahte bir ödeme paketi oluşturmak için kodunu kullanabiliyor.

Xiaomi kullanıcıları dikkat! Bazı telefonlarda güvenlik açığı çıktı

Makkaveev, kusuru bulmasının ardından sorunu çözmek için Xiaomi'yi bilgilendirdi. "Bulgularımızı hemen bir düzeltme yapmak için hızlı bir şekilde çalışan Xiaomi'ye açıkladık." Bunun ardından Xiaomi, güvenlik açıklarını anında düzeltti.

Peki, siz Xiaomi güvenlik açığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu Xiaomi Mix Fold 2 Katlanabilir Piyasasına Yeni Bir Kan Oldu Xiaomi Mix Fold 2 Katlanabilir Piyasasına Yeni Bir Kan Oldu
Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi kullanıcıları dikkat! Bazı telefonlarda güvenlik açığı çıktı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: Xiaomi kullanıcıları dikkat! Bazı telefonlarda güvenlik açığı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement