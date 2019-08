Akın akın dönüyorlar...Yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler Kapıkule'de 2 kilometre kuyruk oluşturduTürk işçilerin kuyruk çilesi: 'Bıktık demekten biz bıktık'EDİRNE - Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa 'nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule'de 2 kilometre kuyruk oluşturdu.Kavurucu sıcağın altında Kapıkule'den çıkış yapmayı bekleyen Türk işçiler, anavatana gelirken mutlu ve sevinçli ama giderken hüzünlü ve buruk olduklarını söyledi.Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye 'ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı.Kapıkule'de dönüş kuyruğuKarayoluyla gelerek dönüş için Edirne 'den Bulgaristan 'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler, gümrüklü alanı doldururken, yaklaşık çift sıra 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gurbetçilerin dönüşlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Tüm peronların açık tutulduğu Kapıkule'de kapasite en üst seviyeye çıkarıldı.Özel park alanı sosyal ihtiyaçları çözdüÖte yandan, Edirne Valisi Ekrem Canalp 'in girişimleri ile oluşturulan ve bu yıl ilk kez hizmete açılan Edirne Valiliği İl Özel idare Park Alanı, Türk işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yol üzerinde beklemektense, böyle özel bir tesiste beklemenin sosyal ihtiyaçları açısından çok daha iyi olduğunu söylediler.Akıcı kapılara yönelsinlerTrakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından an be an sınır kapılarındaki trafik durumunu paylaşarak, gurbetçi vatandaşların sınır kapılarındaki yoğunluk nedeniyle etkilenmemeleri için daha akıcı ve boş olan kapılara yönlenmelerini sağlıyor. Yapılan açıklamada, Kapıkule'nin yoğun olduğu bildirilirken, Hamzabeyli Dereköy ve Pazarkule Sınır Kapıları'nda trafiğin daha akıcı olduğu için o sınır kapılarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri de kuyruklarda kontrollerini sürdürürken, sıra nizamının bozulmaması için sürücüleri zaman zaman uyarıyor.