Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi Yemin Etmek İçin TBMM'ye Geldi

11.02.2026 16:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik yaparak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi atamasının ardından iki Bakan yemin etmek için TBMM'ye giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik yaparak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi atamasının ardından ilk olarak Gürlek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile birlikte TBMM'ye geldi. Gürlek'in ardından Çiftçi ise AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile giriş yaptı.

Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi ve çocukları ise TBMM Genel Kurulu'ndaki yemini izlemek amacıyla basın locasının üstünde bulunan alana geldi. Azime Çiftçi, "Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'na verilen aranın ardından yeni bakanların yemin etmek üzere Genel Kurul kürsüsüne gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

