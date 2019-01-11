Akın Öztürk Adliyeye Getirildi
1 saat önce
Sincan F tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu sanık Akın Öztürk, Adalet Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü talebi üzerine Ankara Talimat Büro Savcısı Mustafa Saylam'a tanık olarak ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
Sincan
F tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu sanık Akın Öztürk, Adalet Bakanlığı
Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü talebi üzerine Ankara
Talimat Büro Savcısı Mustafa Saylam'a tanık olarak ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:31 Kaynak: AA
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