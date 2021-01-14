Akıncı dizisine damga vuran dans! - Son Dakika

Akıncı dizisine damga vuran dans!

14.01.2021 11:46
Akıncı dizisine damga vuran dans!, System.String[]

Ekranların ilk kahraman hikayesi Akıncı, bugün yayınlanacak bölümündeki dans sahnesiyle konuşulacak. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler'in yaptığı tango, ekranın çekişmeli baba-kız hikayesinin bir parçası olacak.

Güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında her cuma seyirci ile buluşan Akıncı dizisinde Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakteri ile Yıldıray Şahinler'in hayat verdiği Cevdet karakteri kısa sürede izleyicinin heyecanla takip ettiği baba-kız oldu. Babası Cevdet sahip olduğu tüm gücü reddederek ayakta kalmaya çalışan gazeteci Nergis'in dramatik hikayesinde bu hafta özel bir an yaşanacak.

Bu Sahne İçin Ders Aldılar

15 Ocak Cuma günü (bugün) yayınlanacak olan bölümde, kardeşi Yağız'ın doğum günü partisinde Nergis, babası Cevdet ile tango yapacak. Baba-kızın konuşmadan da çok şey anlattığı bu dans sahnesi aralarındaki gerginliği de ekrana yansıtacak. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler dans sahneleri için özel tango dersi aldı. Sahne öncesinde oldukça sıkı çalışan ikili kısa sürede figürleri öğrenerek başarılı bir çekim gerçekleştirdi.

Akıncı dizisine damga vuran dans!

Yıldıray Şahinler, Büşra Develi, Tango, Cuma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Akıncı dizisine damga vuran dans! - Son Dakika Magazin


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