Akıncı: Füze yerleşim yerlerine düşsseydi sonuçları ağır olacaktı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye'ye ait S-200 füzesinin Taşkent köyü bölgesine düşmesiyle ilgili, "Bereket versin ki bir yerleşim alanına düşmedi. Eğer düşseydi bunun sonuçları çok daha ağır olacaktı" dedi.Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezuniyet törenine katılan Akıncı, gençlere seslendi. Atatürk'ün 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ilkesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu nedenle, gittiğiniz her yerde dünya barışına, bulunduğunuz ülkenin iç barışına ve huzuruna, demokrasisine, insan haklarına yapabileceğiniz her türlü katkıyı yapınız" dedi."Geçtiğimiz gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına tarafı olmadığımız bölgedeki bir savaşın sonucu olarak bir füze düştü" diye hatırlatma yapan Akıncı şöyle devam etti:"Bereket versin ki bir yerleşim alanına düşmedi. Eğer düşseydi bunun sonuçları çok daha ağır olacaktı. Ama bu bize bir şeyi hatırlattı, yanı başımızda acımasız bir savaş yıllardır sürüp gidiyor. Bu bizim tarlalarımıza düşen füze, masum çocukların, ailelerin, masum kadınların başına her gün düşüyor, her saat düşüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun savaşların yaşanmasını istemiyoruz. Biz hem yurdumuzda hem dünyamızda barış istiyoruz, istikrar istiyoruz, huzur istiyoruz."

