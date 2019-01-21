Akıncı Üssü Davasında Mütaalasını Açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Darbe Girişimini Yöneten Sivil...
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IHAAW153345-ASA/21-01-2019- Akıncı Üssü davasında mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
IHAAW153345-ASA/21-01-2019
- Akıncı Üssü
davasında mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz
, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek
ve Harun Biniş'in 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Söz
konusu 4 sanık için ayrıca başka suçlardan da hapis cezası istendi. 21.01.2019 15: 33: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:39 Kaynak: İHA
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