Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü Davasında Mütaalasını Açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Darbe Girişimini Yöneten Sivil...

Akıncı Üssü Davasında Mütaalasını Açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Darbe Girişimini Yöneten Sivil...

49 dakika önce

IHAAW153345-ASA/21-01-2019- Akıncı Üssü davasında mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Akıncı Üssü Davasında Mütaalasını Açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Darbe Girişimini Yöneten Sivil..., System.String[]
IHAAW153345-ASA/21-01-2019

- Akıncı Üssü davasında mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş'in 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Söz konusu 4 sanık için ayrıca başka suçlardan da hapis cezası istendi. 21.01.2019 15: 33: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Akıncı Üssü, 3. Sayfa
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