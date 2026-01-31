Akkuş'ta Kar Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Kültür Sanat

Akkuş'ta Kar Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

31.01.2026 18:16
5. Argan Yaylası Kar Festivali, yarışmalar ve gösterilerle renklendi, binlerce kişi katıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 5. Argan Yaylası Kar Festivali gerçekleştirildi.

Büyükşehir ile Akkuş belediyelerinin işbirliğinde Argan Yaylası'nda organize edilen festival, halk oyunları gösterisiyle başladı.

Kar topu ve kızak yarışlarının ilgi gördüğü festivalde, protokol üyelerinin katıldığı halat çekme yarışı eğlenceli anlara sahne oldu.

Kent Orkestrası ve bazı sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Festivale, AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Son Dakika

