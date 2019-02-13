Son Dakika Haberleri: Akkuyu Ngs'de Çalışacak Türk Öğrenciler Uygulamalı Eğitimlerini Tamamladı

Akkuyu Ngs'de Çalışacak Türk Öğrenciler Uygulamalı Eğitimlerini Tamamladı

4 saat önce

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi’nde (MEPhI) nükleer enerji alanında eğitim gören Türk öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini tamamladı. Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre, ‘Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik’ bölümünün beşinci sınıfında eğitimlerine devam eden 35 Türk öğrenci, Rosatom’un makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM Teknoloji […]The post Akkuyu NGS’de çalışacak Türk öğrenciler uygulamalı eğitimlerini tamamladı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Akkuyu Ngs'de Çalışacak Türk Öğrenciler Uygulamalı Eğitimlerini Tamamladı, System.String[]
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) nükleer enerji alanında eğitim gören Türk öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini tamamladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, 'Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik' bölümünün beşinci sınıfında eğitimlerine devam eden 35 Türk öğrenci, Rosatom'un makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM Teknoloji AŞ'ye bağlı Atommash'ın kaynak merkezinde uygulamalı eğitim gördü.

Reaktör ve buhar jeneratörleri de dahil olmak üzere, nükleer ekipman üretimi yapımı hakkında bilgi edinen öğrenciler, merkezde uygulanan bazı 'tahribatsız muayene yöntemlerine' ilişkin eğitim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ?EM Teknoloji Volgodonsk şubesi Personel Yönetimi Müdürü Vasilina Karelina, Rosatom tarafından gerçekleştirilen tüm uluslararası projelere katıldıklarını belirterek, "Kaynak merkezi bizim için ekipmanlarımızı kullanacak insanlarla tecrübelerimizi paylaşma fırsatıdır. Ayrıca, yurt dışında Atommash'ın tanınabilirliğini artırma yöntemidir" ifadelerini kullandı.

Rosatom programı kapsamında MEPhI'deki eğitimlerini tamamladıktan sonra Akkuyu NGS'de çalışacak Türk mühendislerden beşinci sınıf öğrencisi Hasan Kırıcı da aldıkları eğitime ilişkin, "Gerçek zamanlı nükleer güvenlik şartlarına en uygun ekipmanların üretim süreçlerini öğrenmek, gelecekteki mesleğim için çok önemli. Rosatom programı dahilinde eğitim alma imkanı olduğunu öğrendiğimde, hiç tereddüt etmeden kararımı verdim. Rusya'ya gelmek için sınava girdim. Eğitim zor ancak tekrar seçim sansım olsaydı, yine Rosatom derdim" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:35 

Akkuyu, Sektörel
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