Son Dakika Haberleri: Akmerkez'de kasımın ilk perdesi "Madama Butterfly" ile açılıyor
Son Dakika Güncel Akmerkez'de kasımın ilk perdesi 'Madama Butterfly' ile açılıyor

Akmerkez'de kasımın ilk perdesi "Madama Butterfly" ile açılıyor

6 saat önce

Dünya ile eş zamanlı olarak Akmerkez CinemaPink'te İstanbullu sanatseverlerle buluşan New York Metropolitan Opera'nın kasım ayı programı belli oldu.

Akmerkez'de kasımın ilk perdesi

Dünya ile eş zamanlı olarak Akmerkez CinemaPink'te İstanbullu sanatseverlerle buluşan New York Metropolitan Opera'nın kasım ayı programı belli oldu.

Akmerkez'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullu sanatseverler, New York Metropolitan Opera'nın eşsiz eserlerini Akmerkez CinemaPink'te kasım ayında da canlı yayınla izlemeye devam ediyor.

Amerikalı yazar Luther Long'un aynı adlı kısa öyküsünden operaya uyarlanan, Giacomo Puccini'nin "Madama Butterfly" operası, 9 Kasım Cumartesi günü dünyayla eş zamanlı olarak saat 20.55'te operaseverlerle buluşacak.

Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle bezediği ölümsüz eseri, Japonya'nın Nagazaki kentinde geçiyor. Hikaye, Amerikalı subay Pinkerton'un, Nagazaki'de Geyşa tellallığı yapan Goro'nun teklifiyle Madam Butterfly ile tanışmasıyla başlıyor. Madam Butterfly'in aşkı uğrana yaptıklarını ve Pinkerton'un, Madam Butterfly'ın aşkına ihanetini anlatan operanın biletleri 100 TL'den satışta.

Kasım ayının ikinci operası ise Amerikalı besteci Philip Glass'ın, farklı disiplinlerden birçok sanatçının ilgisini çeken Mısır Firavunu Akhneten'in hüküm sürdüğü Amarna dönemini konu olan "portre" üçlemesinin sonuncu operası "Akhnaten" olacak. Üç perdeden oluşan Akhnaten, 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.55'te sahnelenecek. Yeni bir dine mensup olan Mısırlı firavunun yaşamını keşfetmek için yazılmış eserin biletleri 100 TL'den satışta.

New York, Akmerkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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