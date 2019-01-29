Akmeşe ve Uymaz'dan Esnaf Ziyareti
1 saat önce
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.
AK Parti Edirne
İl Başkanı İlyas Akmeşe
ve AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.
Esnaflarla bir araya gelen Akmeşe ve Uymaz, esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Edirne esnafının yanında olduklarını belirten Akmeşe, kentte ticaretin hareketlenmesi için projeler geliştirdiklerini belirtti.
Kentteki bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Akmeşe ve Uymaz, yöneticiler ve işçilerle sohbet etti.
Akmeşe ve Uymaz'a teşkilat üyeleri de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:42 Kaynak: AA
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