AKOM, İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geliyor - Son Dakika

AKOM, İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geliyor

AKOM, İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geliyor
Son Güncelleme: 27.09.2023 12:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı. Bu geceden itibaren yağışlı havanın etkili olması ve yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden sonra Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

POYRAZ BEKLENİYOR

Öte yandan, İstanbul'da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Bulutlu bir gökyüzü ve rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (20-50km/s) esmesi beklenirken, rüzgârlar nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 23-25 derece aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SEL VE TAŞKIN İHTİMALİNE DİKKAT

Sel ve taşkın uyarısında bulunulan açıklamada, "Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı sel veya taşkınlara sebep olabiliyor" denildi.

AKOM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKOM, İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKOM, İstanbul için saat verdi! Sağanak yağış geliyor - Son Dakika
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