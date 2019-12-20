Akrabaların bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akrabaların bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika

Akrabaların bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

6 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, amcası ve kuzenini bıçakla yaraladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, amcası ve kuzenini bıçakla yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinden geldikleri öğrenilen C.V. (27), Volkan V. (24) ve Şirin V.'nin (44) Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir çay ocağındaki sözlü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı yumruk yumruğa kavga eden gruptan C.V. elindeki bıçak ile kuzeni Volkan V. ve amcası Şirin V.'yi bıçakladı. Vatandaşlar araya girerek akrabaların kavgasını ayırırken, C.V. isimli şahıs olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir süre sonra kaçan C.V.'yi yakaladı. 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Volkan V., Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine, Şirin V. ise Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Trabzon'a inşaatlarda çalışmak için geldikleri ve daha öncede aralarında tartışma yaşadıkları öğrenilen akrabaların alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ozan Köse - Bekir Koca/İHA)

Akrabaların bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Ortahisar, Trabzon, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
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