Akrep 6. Bölüm Fragman - Son Dakika

Akrep 6. Bölüm Fragman
11.01.2021 13:43
Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir.
Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.
Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: "Neden beni terk ettin anne?"
Yapım: 1441 Productions
Yapımcı: İrfan Şahin
Yönetmen: Gökçen Usta
Senaryo: Erkan Birgören
OYUNCULAR
Perihan: Demet Akbağ
Ferda: Evrim Alasya
Fikret: Bekir Aksoy
Aras: Yusuf Çim
Duru: Aslı Melisa Uzun
Ayşem: Beril Pozam
Hacer: Demet Gül
İpek: Esila Umut
Şahin: Taha Baran Özbek
Merve: Müge Su Şahin
Ece: Ahsen Türkyılmaz
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