Aksa Elektrik Özbekistan\'da Büyüyor

30.01.2026 10:19
Aksa Elektrik, Özbekistan'da Taşkent ve Cizzak'ın elektrik dağıtımını üstlenerek büyüme stratejisini sürdürüyor.

Kazancı Holding grup şirketlerinden Aksa Elektrik, Özbekistan'daki büyüme stratejisi kapsamında Semerkant'tan sonra Taşkent ve Cizzak bölgelerinin elektrik dağıtım hizmetini de üstlendi. Şirket, toplamda 10 milyon nüfusa yılda 20 milyar kilovatsaatin üzerinde elektrik dağıtacak. Böylece Özbekistan'ın en önemli 3 bölgesinin elektrik dağıtımı bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilecek.

Dağıtım şirketleri Çoruh EDAŞ ve Fırat EDAŞ ile 9 ilde yaklaşık 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Aksa Elektrik, Türkiye'deki elektrik dağıtım alanında uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimi ve operasyonel tecrübesini Özbekistan'da yeni bölgelere taşımaya devam ediyor. Yapılan yeni anlaşmaya göre Aksa Elektrik, Semerkant'tan sonra Özbekistan'ın ekonomik ve demografik açıdan en önemli bölgeleri olan Taşkent ve Cizzak bölgelerinin elektrik dağıtım altyapısının işletilmesinden de sorumlu olacak. Ülkenin sanayi, ticaret ve yerleşim yoğunluğu en yüksek üç bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti verecek olan şirket, toplamda 10 milyon nüfusun enerjiye erişimini sağlayacak. Aksa Elektrik'in dağıtacağı enerjinin miktarı yıllık 20 milyar kilovatsaatin üzerinde olacak.

Türkiye'den hizmet ihracında yeni aşama

Türkiye'de elektrik dağıtım alanında uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimi ve operasyonel tecrübesiyle öne çıkan şirket, bu birikimini Özbekistan'ın farklı bölgelerine taşıyarak bölgenin enerji altyapısına katkı sunacak. Şirket, modern işletme anlayışı, dijitalleşme odağı ve hizmet kalitesini önceleyen yaklaşımıyla, ülkedeki elektrik dağıtım hizmetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

Globalleşme vizyonunun yeni adımı

Semerkant'ın ardından Cizzak ve Taşkent bölgelerinde üstlendiği bu yeni sorumlulukla şirket, ülke geneline yayılan uzun vadeli yatırım kararlılığını ortaya koyuyor. Şirket, Özbekistan'da farklı bölgelerde hayata geçirdiği bu modelle, büyümesini kademeli ve sürdürülebilir bir zeminde sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiği coğrafyalarda enerji altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımlarını sürdürmeyi; bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla küresel ölçekte değer oluşturmayı amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

