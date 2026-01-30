Aksa Elektrik, Özbekistan\'da Elektrik Dağıtımını Üstlendi

Kazancı Holding grup şirketlerinden Aksa Elektrik, Özbekistan'da Semerkant'tan sonra Taşkent ve Cizzak bölgelerinin elektrik dağıtım hizmetini üstlenerek toplamda 10 milyon nüfusa yılda 20 milyar kilovatsaatin üzerinde elektrik dağıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dağıtım şirketleri Çoruh EDAŞ ve Fırat EDAŞ ile 9 ilde yaklaşık 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Aksa Elektrik, Türkiye'deki elektrik dağıtım alanında uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimi ve operasyonel tecrübesini Özbekistan'da yeni bölgelere taşımaya devam ediyor.

Yapılan yeni anlaşmaya göre Aksa Elektrik, Semerkant'tan sonra Özbekistan'ın ekonomik ve demografik açıdan en önemli bölgeleri olan Taşkent ve Cizzak'ta da elektrik dağıtım altyapısının işletilmesinden sorumlu olacak.

Ülkenin sanayi, ticaret ve yerleşim yoğunluğu en yüksek üç bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti verecek olan şirket, toplamda 10 milyon nüfusun enerjiye erişimini sağlayacak. Aksa Elektrik'in dağıtacağı enerjinin miktarı yıllık 20 milyar kilovatsaatin üzerinde olacak.

Aksa Elektrik, Türkiye'de elektrik dağıtım alanında uzun yıllara dayanan kurumsal bilgi birikimi ve operasyonel tecrübesini Özbekistan'ın farklı bölgelerine taşıyarak bölgenin enerji altyapısına katkı sunacak. Aksa Elektrik, modern işletme anlayışı, dijitalleşme odağı ve hizmet kalitesini önceleyen yaklaşımıyla, ülkedeki elektrik dağıtım hizmetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

Şirket, Özbekistan'da farklı bölgelerde hayata geçirdiği bu modelle, büyümesini kademeli ve sürdürülebilir zeminde sürdürmeyi hedefliyor. Aksa Elektrik, gelecek dönemde de faaliyet gösterdiği coğrafyalarda enerji altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımlarını kararlılıkla sürdürmeyi, bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla küresel ölçekte değer yaratmayı hedefliyor.