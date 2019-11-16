Son Dakika Haberleri: Aksakal, Adana'da konuştu
Son Dakika Güncel Aksakal, Adana'da konuştu - Son Dakika

Aksakal, Adana'da konuştu

6 saat önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'de uluslararası emperyalist sistem hemen yanı başımızda Suriye'de bir devlet kurmaya çalıştığını belirterek, "Artık hiç kimse kimseyi kandırmasın" dedi.

Aksakal, Adana'da konuştu, System.String[]

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'de uluslararası emperyalist sistem hemen yanı başımızda Suriye'de bir devlet kurmaya çalıştığını belirterek, "Artık hiç kimse kimseyi kandırmasın" dedi.


Aksakal, partisinin İl Kongresine katılmak üzere Adana'ya geldi. Bir düğün salonunda yapılan kongrede konuşan Aksakal, bu ülkeyi kuran, kurtuluş savaşı veren ve Cumhuriyeti kuran ve bu insanların Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla bu ülkenin asli unsurları olduğunu ifade etti. Aksakal, "Türkiye'de uluslararası emperyalist sistem hemen yanı başımızda Suriye'de bir devlet kurmaya çalışmaktadır. Artık hiç kimse kimseyi kandırmasın" dedi.


Aksakal, Adana'nın bu nedenle önemli bir kent olduğunu kaydederek, "Adana, uluslararası emperyalizmin temsilcisi ya da önderi ülke devlet ABD ile de komşu bir şehirdir. Emperyalist sistem, burnumuzun dibinde İncirlik Üssünden bütün Ortadoğu'yu ve yakın Asya'yı buradan kontrol edebiliyorlar" dedi.


Aksakal, Bu kadar hengameye karşı bu ülkeyi yönetenler ABD'ye kafa tutamıyor. ABD'ye bugüne kadar kafa tutan 2 lider vardır. Biri Mustafa Kemal Atatürk diğeri de Bülent Ecevit'tir" şeklinde konuştu.


Daha sonra İl Kongresi seçimlerine geçildi. Mevcut başkan Selami Gördebil ile Halil Gözüyeşil listeleri için oy kullanıldı. - ADANA

Türkiye, Aksakal, Suriye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



75 yaşındaki Nebahat Çehre, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli'nin son hali eleştiri yağmuruna tutuldu: Ne yaptın kendine böyle? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun Kedisini tüfekle öldüren komşusundan şikayetçi oldu: Kuşları da vuruyor, közleyip yiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 23:54:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksakal, Adana'da konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]