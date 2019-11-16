Aksakal, Adana'da konuştu

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'de uluslararası emperyalist sistem hemen yanı başımızda Suriye'de bir devlet kurmaya çalıştığını belirterek, "Artık hiç kimse kimseyi kandırmasın" dedi.



Aksakal, partisinin İl Kongresine katılmak üzere Adana'ya geldi. Bir düğün salonunda yapılan kongrede konuşan Aksakal, bu ülkeyi kuran, kurtuluş savaşı veren ve Cumhuriyeti kuran ve bu insanların Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla bu ülkenin asli unsurları olduğunu ifade etti. Aksakal, "Türkiye'de uluslararası emperyalist sistem hemen yanı başımızda Suriye'de bir devlet kurmaya çalışmaktadır. Artık hiç kimse kimseyi kandırmasın" dedi.



Aksakal, Adana'nın bu nedenle önemli bir kent olduğunu kaydederek, "Adana, uluslararası emperyalizmin temsilcisi ya da önderi ülke devlet ABD ile de komşu bir şehirdir. Emperyalist sistem, burnumuzun dibinde İncirlik Üssünden bütün Ortadoğu'yu ve yakın Asya'yı buradan kontrol edebiliyorlar" dedi.



Aksakal, Bu kadar hengameye karşı bu ülkeyi yönetenler ABD'ye kafa tutamıyor. ABD'ye bugüne kadar kafa tutan 2 lider vardır. Biri Mustafa Kemal Atatürk diğeri de Bülent Ecevit'tir" şeklinde konuştu.



Daha sonra İl Kongresi seçimlerine geçildi. Mevcut başkan Selami Gördebil ile Halil Gözüyeşil listeleri için oy kullanıldı. - ADANA