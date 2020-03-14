Son Dakika › Güncel › Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk... - Son Dakika
Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk...
47 dakika önce
Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:00 Kaynak: AA
Aksaray- Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı
Son Dakika Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu