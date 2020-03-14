Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk... - Son Dakika

Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk...

47 dakika önce

Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı.

Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk..., System.String[]

Aksaray- Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı

Aksaray, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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