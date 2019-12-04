Son Dakika Haberleri: Aksaray bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
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Aksaray bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

6 saat önce

Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardıAKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan köpeği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

AKSARAY'da bir lojmanın bahçesinin çitine başı sıkışan köpeği, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, bugün Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Adliye Lojmanlarında meydana geldi. Çevredekiler, bir köpeğin başının lojmanın bahçesine girmek isterken çite sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çitteki demirleri ayırarak, köpeği kurtardı. Kurtulan köpek yeniden doğaya bırakıldı.

Aksaray bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

İtfaiye, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:01 Kaynak: DHA
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