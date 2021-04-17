Aksaray Belediye Başkanı Dinçer 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Dinçer 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi

17.04.2021 12:32
Aksaray Belediye Başkanı Dinçer 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi, System.String[]

İki yıl önce göreve başlayan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, göreve gelmeden önce vaat ettiği birçok projeyi tamamlayıp hizmete açarken birçok projenin de yapımını sürdürüyor.

İki yıl önce göreve başlayan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, göreve gelmeden önce vaat ettiği birçok projeyi tamamlayıp hizmete açarken birçok projenin de yapımını sürdürüyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, görev süresinin 2. yılında şehre kazandırılan hizmet ve projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksaray'da Millet Kıraathanesi, Millet Bahçesi, Mahalle Konakları gibi ilk kez hayata geçen projelere imza atan Başkan Dinçer, şehrin geleceğine yön verecek birçok projenin de müjdesini verdi. Başkan Dinçer, görev süresi boyunca pandemiye rağmen belediye hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde yürütüldüğünü söyleyerek fiziki projelerini başlıklar halinde değerlendirdi. Başkan Dinçer, "Şehir şebeke suyunun 108 kilometrelik asbest boru hattının 45 kilometresi değişti. Salı Pazarı üzerinde 1 MGW'lık Güneş Enerji Santrali işletmeye alındı. Bağlı Köy mevkiinde ise 5 MGW'lık bir güneş enerji santralinin yapımı başladı. 2 yılda yaklaşık 400 bin ton asfalt serimi yapıldı. Şehirde bir ilk olarak 50 metre genişliğinde yeni bulvar çalışması başlatıldı. Yeni bulvar yolu ile Hürriyet Mahallesi, Hacılar Harmanı Mahallesi arasında bağlantı sağlanacak. Aksaray'ın kentsel dönüşüm stratejisi oluşturuldu. Aksaray'ın kalbi konumunda Hamidiye Mahallesinde 28 bin metrelik alanda kentsel dönüşüm başlatıldı. Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi hizmete açıldı. Aksaray Bilim Merkezi açıldı. Cenaze hizmetleri ücretsiz hale getirildi. Şehir içi ulaşımın kaliteli ve sorunsuz yürütülmesi için 6 adet yeni yolcu otobüsü toplu taşımaya entegre edildi" dedi.

Aksaray Belediyesi'nin çöpten elektrik enerjisi üretmek için Katı Katık Depolama Tesisi için ilk adımın atıldığını ifade ederek açıklamasını sürdüren Başkan Dinçer, "Somuncu Baba Minyatür Müzesi yenilendi. Aksaray Belediyemiz ile TOKİ işbirliği yapılan Aksaray Yeni Sanayi Sitesinin her aşaması yakından takip ediliyor. Cumhuriyet ve Yunus Emre Mahallesi için TOKİ Bölgesinde hayata geçirilen kapalı Pazar yeri açılıyor. Pazar yerlerine yeni Perşembe Pazarı, Kurtuluş Pazarı yenilenmesi de dahil edildi. Kalanlar Millet Bahçesi için ilk kazı çalışması başladı. Kitap konaklarının Cumhuriyet ile Yunus Emre, Paşacık, Hasas ile Nakkaş Mahallerinde inşaat çalışmaları ikinci katı yükseliyor. Hamidiye - Alaca ve Yeni Mahalleye 'Mahalle Konakları' yapılıyor. Hasas - Nakkaş Kadın Aktivite Merkezinin kaba inşaatı tamamlandı. Bedir Muhtar Mahallesine 'Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi' projesinin temeli atıldı. İnşaatının fiziki gerçekleşmesi yüzde 40'ı geçti. Bakıma ve korunmaya muhtaç çocukların daha iyi yetişmesi için 'Sevgi Evleri' projesi başlatıldı. Çocukların daha iyi şartlarda yetişmesi için bina blokları bitme aşamasına geldi. Aksaray'da engelli dernekleri Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi çatısı altına toplanarak Piri Mehmet Paşa Çarşısı içinde faaliyetlerine başladı. Aratol Mahallesinde Taziye Evi tamamlanma aşamasına geldi. Engelsiz Yaşam Merkezinin temeli atıldı. Fatih Mahallesine Gençosman KOP Millet Kıraathanesi açıldı. 25 kilometrelik Akıllı Bisiklet Yolu ve istasyonları için yer tespiti yapılarak çalışmalara başlandı. Tarihi yapıları koruma altına alınarak Kılıçarslan Türbesi, Selçuklu Dönemi eseri Kalanlar Köprüsü ve şehir merkezi içinde Melahat Sultan Kadıoğlu Bedriye Medresesinde restore çalışması başlattı. Şehrin birçok noktasına çorba evleri inşa edildi. Her gün vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı yapılıyor. 6 adet yeni muhtarlık binası yapıldı. 20 bin metrekarelik alana Lavanta Bahçesi kuruldu. Geri dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2 milyon 500 bin TL'lik hibe desteği sağlandı. Aksaray Belediyesi kurduğu sera ve fidanlıklarda süslemede kullandığı çiçekleri kendi üretmeye başladı. Aksaray Belediyesi pandemi sürecinde son bir yılda 6 milyon maske üreterek şehrin maske ihtiyacını karşıladı. Küresel tehdit haline gelen salgına karşı esnaflara ek destek paketleri nakdi yardımında bulunuldu. Esnaf ve mahalle meclis buluşmaları, halk günlerinde esnaf ve halkın her kesiminin görüş ve önerileri alındı. Pandemi sürecinde halk sağlığını korumak için buluşmalara ara verildi. İhtiyaç sahipleri yanında, gıda temininde sıkıntı yaşayan Çölyak ve Trozinemi hastalarına düzenli olarak gıda desteği sağlanıyor. Geleneksel Gurbetçi Buluşmaları gerçekleşti. Pandemi sürecinde moral konseri ve gösteriler, arabada sinema, müzik kutusu aracı ve mehteran gösterileri gerçekleşti. Okulların açık olduğu dönemlerde geleneksel hale gelen bayrak törenleri ve sınava hazırlanan gençlerimiz için ücretsiz hazırlık kursları düzenledik. Aksaray Belediyesporumuza verdiğimiz desteklerle takımımız bir üst lige çıkarak başarılı bir grafik çizdi" diye konuştu. - AKSARAY

Aksaray Belediye Başkanı Dinçer 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi
Aksaray Belediye Başkanı Dinçer 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi
Aksaray Belediye Başkanı Dinçer 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi
Aksaray Belediye Başkanı Dinçer 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi
Aksaray Belediye Başkanı Dinçer 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi
Aksaray Belediye Başkanı Dinçer 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi
Aksaray Belediye Başkanı Dinçer 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aksaray Belediye Başkanı Dinçer 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika


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