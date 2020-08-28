Aksaray Belediyesi'nin yeni aldığı otobüsler hizmete girdi - Son Dakika

Aksaray Belediyesi tarafından alınan 6 otobüs düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye önünde düzenlenen törende, yaptığı konuşmada, altyapıdan üst yapıya, şehrin ihtiyacı olan hizmetleri "en güzel ve en doğru" şekilde karşılamanın, yerine getirmenin mücadelesi ve çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Aksaray'da mevcut toplu taşımadaki kalitenin arttırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Daha sağlam daha güvenilir toplu taşıma araçlarıyla hizmet edebilmek adına biz de bugün gerçekleştirdiğimiz bu otobüs alım işlemlerinin süreçlerine yaklaşık 7-8 ay önce başlattık. Araçlarımız son model, 104'e yakın yolcu kapasitesine sahip içerisinde her türlü güvenlik ve konfor tedbirleri alınmış. Klimasından, yol güvenliğine kadar her türlü donanıma sahip. Aksaraylılarımız, hemşehrilerimiz daha güzellerine daha iyilerine layıklar, inşallah bu bir başlangıç vesilesi olur. Bu şekilde şehrimize toplu taşıma kalitesini arttıracağız. Aksaray'ı göreve geldiğimizden itibaren ve öncesinde de söylediğimiz daha kaliteli daha güzel yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek için elimizden gelen çabaları sürdüreceğiz."

Mercedes-Benz Türk Otobüs Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Özgür Taşkın ise, Mercedes-Benz Türkiye olarak 50 yılı aşkın süredir Türkiye'de olduklarını "en kaliteli, en modern, en teknolojik" kamyon ve otobüsleri ürettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdela kesilerek otobüsler hizmete girdi.