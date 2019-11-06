Son Dakika Haberleri: Aksaray Belediyesi sınav haftasında öğrencilerin içini ısıtıyor
Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi sınav haftasında öğrencilerin içini ısıtıyor

Aksaray Belediyesi sınav haftasında öğrencilerin içini ısıtıyor

8 saat önce

Aksaray Belediyesi, mobil çorba araçları günün erken saatlerinde öğrencilere ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

Aksaray Belediyesi sınav haftasında öğrencilerin içini ısıtıyor, System.String[]

Aksaray Belediyesi, mobil çorba araçları günün erken saatlerinde öğrencilere ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.


Aksaray Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde uyguladığı mobil çorba aracı ile öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılıyor. Aksaray Belediyesi ekiplerince sabahın erken saatlerinde Mobil çorba aracından vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılıyor. Özellikle okul önlerinde ve üniversite yakınlarında verilen bu hizmet vatandaşlar ve öğrenciler tarafından takdirle karşılanıyor. Hijyen koşullarının ön planda tutularak yapılan çorba ikramı Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 iş gününde sabah 07.30-10.00 saatleri arasında verilmeye başlanıyor. Özellikle üniversite öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan mobil çorba aracı üniversite öğrencilerinin sınav haftasında öğrencilerin rahat ulaşabileceği otobüs duraklarının bulunduğu noktalarda hizmet veriyor. Bu anlamlı hizmetten faydalanan üniversite öğrencileri mobil çorba aracından ikram edilen çorba ile vize haftasında Belediye Başkanı Evren Dinçer'i yanlarında hissettiklerini ifade ederek teşekkür etti.


"Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yanındayız"


Mobil çorba aracı ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın içini ısıtmak için çorba ikramına başlıyor. Biz, sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın her anında yanında olmanın gayretini veriyoruz. Bu haftalar öğrencilerimizin sınav haftası olduğu için özellikle öğrencilerimizin kolay ulaşabileceği noktalarda çorba ikramında bulunuyoruz. Yoğun geçen sınav haftasında öğrencilerimizin içini ısıtmak bizim için büyük bir mutluluktur" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor'a yeni sponsor! Takımın ismi HES Kablo Kayserispor olacak
Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi Bilecik'te üniversite öğrencisi genç kız, tabancayla intihar etti! Mansur Yavaş'tan kritik atama: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:43:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray Belediyesi sınav haftasında öğrencilerin içini ısıtıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]